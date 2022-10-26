مباشرأياكس وليفربول: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة ليفربول ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا
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نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف
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أووووووووه القائم يحرم ليفربول من الثاني
43' تمريرة رررائعة من روبيرتسون إلى فيرمينو الذي يهدي الكرة على طبق من ذهب إلى نونيز ولكن الكرة تصطدم في القائم
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جووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يسجل الأول لليفربول
41' تمريرة رائعة من هندرسون بإتجاه صلاح الذي كسر مصيدة التسلل، مو يستغل خروج الحارس ويسدد الكرة من فوقه في المرمى
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40' تسديدة قوووية من إليوت ولكن باسفير يمسك الكرة على مرتين
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أوووووه ماذا أهدربت يا تاديتش؟
35' أوووووووه أياكس يهدر فرصة التقدم، مرتدة رائعة وعرررضية من الجهة اليمنى تصل إلى تاديتش الذي يسدد الكرة ولكنها ترتطم في أرنولد الذي اعترضها
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فرررصة خطيررررة لليفربول
34' تمريرة رائعة من فيرمينو بإتجاه روبيرتسون، وتسديدة قووووية من روبو ولكنها في الشباك الخارجية
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28' عرررضية من روبيرتسون، صلاح يلمس الكرة على الطائر ولكن الدفاع يعترضها
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21' عرررضية من كلاسين ولكن فان دايك يشتت الكرة لركنية
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طوفان أياكس يتواصل!
16' تسديدة أخرى قوووية من سانشيز ولكن أليسون يمسك بالكرة
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تسديدة خطيرررة لأياكس
16' تسديدة قووووية من بيرجويس من خارج المنطقة ولكنها تمر بجوار القائم بقليل
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15' عرررضية من الجهة اليمنى لأياكس، ولكن أليسون يخرج من مرماه ويمسك بالكرة قبل أن تصل إلى تاديتش
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9' عررضية من صلاح ولكن الكرة تصل سهلة في يد باسفير
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ضغط متواصل من أصحاب الأرض
6' أياكس يواصل الضغط بقوة بحثًا عن الهدف الأول
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أووووووه القائم يحرم أياكس من الهدف الأول
2' تمويه رائع من بيرجويس داخل منطقة الجزاء، وتسديدة قووية ولكنها في القائم الأيسر
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صافرة البداية
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تشكيل ليفربول ضد أياكس
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة | 4-3-3
أليسون بيكر
أندري روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد
جوردان هندرسون، فابينيو، هارفي إيليوت
روبيرتو فيرمينو، داروين نونيز، محمد صلاح
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تشكيل أياكس ضد ليفربول
سوف يعتمد ألفريد شرودرعلى العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
ريمكو باسفير
دالي بليند، جورج سانشيز، كالفن يوجيلومبا، تيمبر
كلاسين، ألفاريز، بيرجويس
بيرجوين، بروبي، تاديتش
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2022-2023 ومواجهة بين ليفربول ضد أياكس على ملعب يوهان كرويف آرينا.
ليفربول يتواجد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويدخل الفريق اللقاء بهدف تحقيق الانتصار وضمان التواجد في دور الـ16 رفقة نابولي.
أما أياكس، فيمتلك حظوظًا قليلة للتأهل لكن يرغب في الفوز بنتيجة كبيرة لمنح الفريق فرصة أخرى في الجولة السادسة حال سقط الريدز أمام نابولي وفاز هو على رينجرز.