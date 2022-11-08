مباشرأوساسونا ضد برشلونة : مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة أوساسونا ضد برشلونة في الدوري الإسباني
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نهاية الشوط الأول بتقدم أوساسونا بهدف نظيف
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هدف ملغي لبرشلونة
45' عررضية من ألبا يسددها توريس بشكل رائع في المرمى ولكن حكم الراية يحتسب الكرة تسلل على فيران
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43' ديمبيلي يتووغل بكل رائع ويسدد الكرة ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية
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فررصة لبرشلونة
41' ركنية للبارسا، يلعبها دي يونج، الكرة تصل إلى توريس ورأسية ولكنها تمر فوق العارضة
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37' بطاقة صفراء من نصيب ألبا بسبب اعتراضه على حكم المباراة
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أوووووووووووووه طرد لليفاندوفيسكي
30' طرد لمهاجم برشلونة بعد تدخل متهور من البولندي على جارسيا مدافع أوساسونا، بطاقة صفراء ثانية وكارت أحمر
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خطيررررة لبرشلونة
25' تسديدة قوووية من ليفاندوفيسكي ولكن الحارس يتألق ويتصدى لها
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فرررصة لبرشلونة
22' تمريرة من دي يونج إلى بالدي الذي يسدد الكرة قووية ولكنها تمر بجوار القائم
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18' عرررضية من فيران توريس ولكن خروج موفق من حارس أوساسونا قبل أن ينقض ليفاندوفيسكي على الكرة
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خطأ جديد من بوسكيتس!
15' الكرة تصل إلى أفيلا بعد خطأ جديد من بوسكيتس، وتسديدة قوووية من مهاجم أوساسونا ولكنها في الشباك الخارجية
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8' عررضية رائعة بإتجاه فيران توريس ولكن دفاع أوساسونا يشتت الكرة لركنية
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جووووووووووووووووووووووووووول أوساسونا يسجل الأول
6' ركنية تصل إلى جارسيا الذي يسدد الكرة بشكل ررائع على يسار شتيجن
مطالبات باحتساب خطأ على واحد من لاعبي أساسونا أثناء تنفيذ الضربة.. الحكم يراجع القرار، ويقرر احتساب الهدف
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خطيرررة من أوساسونا
5' خطأ من بوسكيتس، ترتد إلى لاعبي أوساسونا، تسديدة يعترضها الدفاع قبل أن تُسدد الكرة مرة أخرى بقدم مونكايوبلا ولكن تمر بجوار القائم
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انطلاق المباراة
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تشكيل برشلونة ضد أوساسونا
سوف يعتمد تشافي على العناصر الآتية:
الخطة | 4-3-3
أندريه تير شتيجن
جوردي ألبا - ماركوس ألونسو - أندرياس كريستينسن - أليخاندرو بالدي
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
فيران توريس - روبرت ليفاندوفيسكي - عثمان ديمبيلي
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تشكيل أوساسونا ضد برشلونة
قرر أراستي الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-4-2
أيتور فيرنانديز
ناتشو فيدال - خوان كروز - أوناي جارسيا - دافيد جارسيا
جون مونكايولا - لوكاس تورو - موي جوميز - أيمار أوروز
روبين جارسيا - تشيمي أفيلا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2022-2023 ومواجهة منتظرة بين برشلونة وأوساسونا على ملعب آل سادار.
يحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط على الملكي الذي تعثر في الجولة الماضية بالخسارة مع رايو فاييكانو، والحفاظ على الفارق على أقل تقدير قبل بدء كأس العالم.
أوساسونا لن يكون خصمًا سهلًا، إذ يتواجد في المركز الخامس ويبتعد عن الصدارة بفارق 9 نقاط فقط، كما أنّه يقدم مستويات جيدة على أرضه تحديدًا وسبق وتسبب في تعثر ريال مدريد.