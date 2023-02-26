59' أوووووه هجمة سريعة لبرشلونة وصلت إلى رافينيا الذي راوغ ولعبها بالعرض لمسها ليفا لجافي القادم من الخلف ليسدد قوية لكن الدفاع يحولها ركنية
مباشرألميريا ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة
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55' السيطرة لبرشلونة لكن ألميريا خطير في المرتدات
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49' هجمة سريعة لبرشلونة والكرة تصل إلى دي يونج لكن يتعثر ويسقط ويلعبها خارج الملعب
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بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول بتقدم ألميريا على برشلونة بهدف نظيف
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37' خطأ دفاعي من ألميريا والكرة تصل إلى روبرت ليفاندوفسكي لكن الدفاع ينقذها مبكرًا
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27' محاولة من ألميريا لأجل إضافة الثاني من ركينة لُعبت على القائم البعيد لكن مارك يتصدي
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جووووووووول ألميريا يتقدم عن طريق البلال
24' جوووووووول ألميريا يتقدم بعد كرة طولية وصلت لبلال الذي سددها قوية في الشباك
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18' محاولة أخرى من برشلونة وعرضية من ألبا على رأس سيرجي روبيرتو لكن الأخير تصرف بصورة سيئة وسددها عالية
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15' هجمة أخرى من برشلونة وتمريرة إلى فيران الذي لعبها بالكعب إلى ألبا ولكن الأخير سددها بسهولة في المرمى
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9' ألميريا يحكم قبضته على اللقاء ولكن دون تهديد حقيقي على مرمى تير شتيجن
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5' أول فرصة لبرشلونة وعرضية على رأس كيسييه لكن لعبها سهلة في يد الحارس.
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انطلاق المباراة
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تشكيلة برشلونة ضد ألميريا
أما تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، فسوف يلعب بالعناصر الآتية:
الخطة 4-4-2
تير شتيجن
سيرجي روبرتو، جارسيا، كريستنسن، ألبا
بوسكيتس، كيسي، فرينكي دي يونج، جافي
فيران توريس، ليفاندوفسكي
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تشكيلة ألميريا ضد برشلونة
قرر روبي، مدرب ألميريا، الاعتماد على التشكيل الآتي:
الخطة 4-2-3-1
فيرناندو
تشوم، إلي، بابيتش، أكيمي
إجواراس، دي لا هوز
روبرتوني، بابتستاو، سواريز
البلال.
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أهلا بكم في البث المباشر لمباراة ألميريا ضد برشلونة في الجولة 23 من الدوري الإسباني 2022-23 والتي تقام على استاد ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
برشلونة ودّع بطولة الدوري الأوروبي بعد الخسارة من مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، ليتفرغ فقط للبطولات المحلية وعلى رأسها الدوري الذي يتصدره بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد.
كما أنّ سقوط الملكي في الديربي يمنحه الدافع للفوز على ألميريا وتعميق الفارق إلى عشر نقاط.
ويعانى النادي الكتالوني من إصابة بيدري لتضاف إلى إصابة عثمان ديمبيلي العنصرين شديدي الأهمية هذا الموسم في كتيبة تشافي هيرنانديز.
أما ألميريا، فاعتاد دائمًا تقديم مباريات قوية على أرضه، لكنّه يعاني مؤخرًا وخسر من فريقين من كتالونيا على التوالي وهما إسبانيول على أرضه وجيرونا خارج الديار، ويتواجد حاليًا في مناطق الهبوط.
وكان برشلونة قد فاز في لقاء "كامب نو" على ألميريا بثنائية نظيفة، في مباراة كانت الأخيرة لجيرارد بيكيه بقميص البلوجرانا قبل اعتزاله كرة القدم.