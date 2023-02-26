أهلا بكم في البث المباشر لمباراة ألميريا ضد برشلونة في الجولة 23 من الدوري الإسباني 2022-23 والتي تقام على استاد ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

برشلونة ودّع بطولة الدوري الأوروبي بعد الخسارة من مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، ليتفرغ فقط للبطولات المحلية وعلى رأسها الدوري الذي يتصدره بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد.

كما أنّ سقوط الملكي في الديربي يمنحه الدافع للفوز على ألميريا وتعميق الفارق إلى عشر نقاط.

ويعانى النادي الكتالوني من إصابة بيدري لتضاف إلى إصابة عثمان ديمبيلي العنصرين شديدي الأهمية هذا الموسم في كتيبة تشافي هيرنانديز.

أما ألميريا، فاعتاد دائمًا تقديم مباريات قوية على أرضه، لكنّه يعاني مؤخرًا وخسر من فريقين من كتالونيا على التوالي وهما إسبانيول على أرضه وجيرونا خارج الديار، ويتواجد حاليًا في مناطق الهبوط.

وكان برشلونة قد فاز في لقاء "كامب نو" على ألميريا بثنائية نظيفة، في مباراة كانت الأخيرة لجيرارد بيكيه بقميص البلوجرانا قبل اعتزاله كرة القدم.