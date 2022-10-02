مباشرأخبار الانتقالات | يوفنتوس يطارد هدف برشلونة، وليفربول قد يخطف صفة ريال مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 2 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Massimiliano Allegri Juventus Bologna 02102022Getty Images
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    ليفربول واثق من حسم صفقة بيلينجهام

    ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أنّ ليفربول مطمئن على قدرته على ضم بيلينجخام من بوروسيا دورتموند.

    وكانت التقارير الصحفية قد أكدت اقتراب اللاعب من ارتداء قميص ريال مدريد في الموسم المقبل.

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    يوفنتوس يرغب في ضم روبن نيفيز

    أكدت "كالتشيو ميركاتو" أنّ يوفنتوس يسعى لإتمام التعاقد مع روبن نيفيز من وولفرهامبتون.

    اللاعب مطلوب في برشلونة ليكون خليفة سيرجيو بوسكيتس.

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    تشيلسي يراقب ماديسون

    أفاد "فوتبول إنسايدر" بأن توتنهام هو أحدث المهتمين بخدمات صانع ألعاب ليستر سيتي جيمس ماديسون.

    وقال التقرير إن النجم الإنجليزي قد ينضم لصفوف السبيرز في يناير المقبل إذا استمر الاهتمام من قبل النادي بخدماته.

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    إشبيلية سيقيل لوبيتيجي

    أوضحت "ديبورتيفو كاروسيل" أن إشبيلية قد يقيل مدربه جولن لوبيتيجي بسبب سوء النتائج، وآخرها الخسارة من أتلتيكو مدريد السبت.

    ورشح التقرير الأرجنتيني خورخي سامباولي من أجل تولي قيادة الفريق الأندلسي، بالإضافة لرافا بينيتيز الذي رشحته "موندو".

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    صفقة نكونكو تقترب

    قال "فابريزيو رومانو" إن هناك كشف طبي بالفعل أجراه كريستوفر نكونكو في فرانكفورت تمهيداً للانضمام إلى تشيلسي.

    ويتبقى لحسم الصفقة الاتفاق بين تشيلسي ولايبزيج، وأن النادي الإنجليزي وضع خطة بديلة هي دفع الشرط الجزائي بقيمة 60 مليون يورو إذا لم تنجح المفاوضات.

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    تين هاج يبحث عن حارس

    ذكرت "آس" أن مانشستر يونايتد حالياً يبحث عن حارس جديد لخلافة دافيد دي خيا مستقبلاً بين الثلاث خشبات.

    وقال التقرير إن النادي أرسل كشافيه لمراقبة حارس بورتو ديوجو كوستا، بالإضافة لمتابعة مدافع الفريق دافيد كارمو.