ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أنّ ليفربول مطمئن على قدرته على ضم بيلينجخام من بوروسيا دورتموند.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت اقتراب اللاعب من ارتداء قميص ريال مدريد في الموسم المقبل.