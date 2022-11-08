أكد كريس هندرسون، مدير إنتر ميامي، أنّ ليونيل ميسي قد ينضم إلى الفريق خلال الفترة المقبلة.

هندرسون أشار إلى أنّ فكرة تواجد البرغوث في الدوري الأمريكي ممكنة للغاية ولكن كل شيء مؤجل لما بعد كأس العالم.