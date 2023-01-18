أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ ممفيس ديباي، لاعب برشلونة، رفض حضور التدريبات لرغبته في الرحيل عن النادي.

وأشارت إلى أنّ الهولندي يضغط على الإدارة الكتالونية لمغادرة النادي واللعب لصالح أتلتيكو مدريد.