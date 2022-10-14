أوضح "فابريزيو رومانو" أن فاسكو دا جاما يقيم سعر نجمه الشاب أندري سانتوس في حدود 30 مليون يورو.
ويحظى اللاعب بحسب الصحفي الإيطالي بمتابعة من نيوكاسل، والذي لم يتصل بعد بالنادي البرازيلي لبداية المفاوضات.
أوضح "فابريزيو رومانو" أن فاسكو دا جاما يقيم سعر نجمه الشاب أندري سانتوس في حدود 30 مليون يورو.
ويحظى اللاعب بحسب الصحفي الإيطالي بمتابعة من نيوكاسل، والذي لم يتصل بعد بالنادي البرازيلي لبداية المفاوضات.
أفادت "بيلد" بوجود تحركات قوية من قبل تشيلسي للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند جود بيلينجهام الصيف المقبل.
وأوضح التقرير أن مالك النادي تود بولي مستعد لدفع مبلغ يزيد عن 100 مليون يورو لضم الإنجليزي الشاب.
بحسب "ماركا"، من أسباب الوقيعة بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي لاعب ريال مدريد الحالي أوريليين تشواميني.
وانضم متوسط الميدان الفرنسي الشاب للملكي الصيف الماضي مقابل 80 مليون يورو، ولكن بحسب التقرير، تلقى مبابي وعداً من بي إس جي أن يضم مواطنه ليزامله، وهو ما لم يحدث وأغضب النجم الشاب.
قال "90min" إن ليفربول يستهدف ضم زينو ديباست، مدافع أندرلخت الشاب، ويراه كخليفة محتمل للثنائي جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك.
وليس فقط الريدز المهتمون بخدمات الدولي البلجيكي، ولكن أيضاً بوروسيا دورتموند بحسب التقرير.
قالت "لاجازيتا" إن إنتر سيستغل أموال العبور المحتمل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا من أجل مد عقد ميلان شكرينيار.
ويتحصل الفريق البالغ لهذا الدور على 20 مليون يورو، بينما يدخل شكرينيار شهوره الأخيرة من عقده المنتهي في يونيو المقبل.
بحسب "نيكولو شيرا"، يرحب يوفنتوس بالتخلص من وستون مكيني، متوسط الميدان الأمريكي.
ولا يعد اللاعب أساسياً في مشروع السيدة العجوز وقد يرحل في الشهور المقبلة، وسط حديث من شيرا عن انتقال لإنجلترا.