مباشرأخبار الانتقالات | مهاجم لريال مدريد وموقف تشافي من ميسي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Carlo Ancelotti Real Madrid 2022-23Getty
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    وأخيراً .. ريال مدريد يقرر ضم مهاجم!

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    ليس الاتحاد .. "سميحان النابت وقع لهذا النادي"

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    تشافي: سنرى بخصوص عودة ميسي

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    صراع بين تشيلسي وليفربول على نجم الدوري الأمريكي

    أكد الصحفي "توم بوجرت" أن نادي تشيلسي ونظيره ليفربول قد دخلا مؤخرًا في صراع على اللاعب جون دوران نجم شيكاغو فاير الأمريكي.

    اللاعب انضم لفريقه الحالي في يناير الماضي وسجل ثمانية أهداف وصنع ستة حتى الآن.

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    مدافع تورينو تحت أنظار برشلونة

    أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة سيحاول الحصول على خدمات اللاعب ويلفريد سينجو من صفوف تورينو الإيطالي في أقرب وقت ممكن.

    الظهير الأيمن الذي يبلغ من العمر 21 عامًا أثار الإعجاب في برشلونة وعدة أماكن أخرى، لكن النادي الكتالوني هو أكثر من يراقبه في الوقت الحالي بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت".

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    تشيلسي يريد فلاهوفيتش

    أكدت تقارير صحفية إيطالية على رغبة نادي تشيلسي في الحصول على خدمات اللاعب دوسان فلاهوفيتش من صفوف ناديه يوفنتوس الإيطالي.

    جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن النادي سيحاول ضم اللاعب لصفوفه رغم أنه لم يتم عامه الأول في يوفنتوس بعد.