قالت "ديلي ميل" إن مانشستر سيتي يعلم أن نجمه برناردو سيلفا سيحاول المغادرة في الصيف المقبل وحدد السعر المطلوب لبيعه.
وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي يطلب مبلغاً في حدود 90 مليون يورو للتخلي عن صانع الألعاب البرتغالي.
قالت "ديلي ميل" إن مانشستر سيتي يعلم أن نجمه برناردو سيلفا سيحاول المغادرة في الصيف المقبل وحدد السعر المطلوب لبيعه.
وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي يطلب مبلغاً في حدود 90 مليون يورو للتخلي عن صانع الألعاب البرتغالي.
قالت "بيلد" إن نيكو كوفاتش قد يتعرض للإقالة من جديد كما حدث في بايرن ميونح في الأيام المقبلة.
المدرب الكرواتي يدرب فولفسبورج، والفريق حالياً في المركز قبل الأخير، وفي حال تلقي خسارة جديدة قد يتم الإطاحة به بحسب التقرير.
قالت "موندو" إن برشلونة يعمل على ضم موهبة لاس بالماس ألبيرتو موليرو في الأيام المقبلة.
ويقدم سعر اللاعب حالياً في حدود 10 مليون يورو أو أكثر بقليل، وهو العرض الذي رُفض من برشلونة الصيف الماضي بسبب الخلاف على الحوافز على عهدة موندو.
ويوجد بند في عقد اللاعب بحسب التقرير يرفع سعره إلى 60 مليوناً في حال نجح لاس بالماس في الترقي للدوري الإسباني.
بحسب "إل شيرينجيتو"، لا يمانع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز التحرك مجدداً لضم كيليان مبابي أو إرلينج هالاند.
وقال البرنامج الإسباني الشهير إن رئيس ريال مدريد أدلى بتلك التصريحات أثناء الجمعية العمومية للنادي التي انعقدت هذا الأسبوع.
ذكرت "آس" أن إدارة ريال مدريد تستهدف التعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند وجواو كانسيلو.
ويستهدف الملكي ضم الظهير الطائر الصيف المقبل بحسب التقرير، بينما سيعمل على ضم النرويجي في الصيف التالي.