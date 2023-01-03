أكدت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن النجم البرتغالي رافاييل لياو قد اقترب من تجديد عقده مع نادي ميلان بعد أن اتفق على كافة تفاصيله.
مباشرأخبار الانتقالات | تشيلسي يضم فيرنانديز بالأقساط ولياو يجدد
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لياو يتفق مع ميلان على العقد الجديد
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ثلاثي الدوري الإنجليزي مهتم بفيليكس ولكن..
بحسب ما ذكرت صحيفة "إيفينينج ستاندرد"، فالثلاثي آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد يسعون لضم جواو فيليكس في إعارة من أتلتيكو مدريد، لكن لا يوجد بينهم أي فريق مستعد لدفع المبلغ الذي طلبه النادي الإسباني والمقدر بـ 10 ملايين يورو.
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تشيلسي يقترب من حسم صفقة إنزو فيرنانديز
أوضح الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو أن نادي تشيلسي قد اقترب من ضم اللاعب إنزو فيرنانديز بشكل نهائي من صفوف بنفيكا حيث وصلت المحادثات بين الفريقين إلى مراحل متقدمة، حيث يستعد البلوز لدفع 120 مليون يورو لضمه على ثلاثة أقساط.
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تقارير: رونالدو قد يلعب لنيوكاسل!
أوضحت تقارير صحفية نقلًا عن صحيفة "ديلي ميرور"، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد ينتقل من النصر إلى نيوكاسل الإنجليزي لو نجح الفريق في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ما حقيقة انضمام كريستيانو رونالدو إلى نيوكاسل يونايتد الصيف المقبل؟
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تين هاج يعترف: يونايتد بحاجة لمهاجم جديد
أكد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على حاجة الفريق لمهاجم جديد بعد رحيل رونالدو وقال في تصريحات في مؤتمر لقاء بورنموث: "هناك الكثير من المباريات، أعتقد أنا في حاجة إلى مهاجم جديد له تأثير، إلا سنكون مجرد أشخاص تحرق الأموال".