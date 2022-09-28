نادي بايرن ميونخ الألماني يعلن التعاقد مع موهبة جديدة،، بضم تايتشي فوكوي البالغ من العمر 18 سنة من نادي ساجان توسو الياباني.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى النادي البافاري في يناير 2023 بعد توقيعه على عقد حتى يونيو 2025.