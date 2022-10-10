قالت "آس" إن هيرفينج لوزانو لم يجدد عقده مع نابولي المنتهي في 2024 بعد، ما يفتح الباب ليبحث متصدر السيري آ عن بديل.
وقال التقرير إن نابولي قد يزاحم كبار إنجلترا ليفربول ومانشستر يونايتد على خدمات جيريمي دوكو، جناح رين، إذا لم يجدد لاعبه المكسيكي.
قالت "آس" إن هيرفينج لوزانو لم يجدد عقده مع نابولي المنتهي في 2024 بعد، ما يفتح الباب ليبحث متصدر السيري آ عن بديل.
وقال التقرير إن نابولي قد يزاحم كبار إنجلترا ليفربول ومانشستر يونايتد على خدمات جيريمي دوكو، جناح رين، إذا لم يجدد لاعبه المكسيكي.
بعد آرسنال، جذب موهبة بروج الحالية وبرشلونة السابق جوتجلا أنظار أتلتيكو مدريد بحسب "كاروسيل".
وأفاد التقرير بوجود عدة أندية مهتمة باللاعب الشاب، وليس فقط الثنائي آرسنال وأتلتيكو مدريد.
قالت "تيليجراف" إن تشيلسي يستهدف يريمي بينو، جناح فياريال الشاب، والذي يحظى باهتمام من مانشستر يونايتد أيضاً بحسب التقرير.
ويملك اللاعب عقداً حتى 2027 وشرط جزائي قيمته 80 مليون يورو كما أكد التقرير.
ذكرت "آس" أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت سانتوس بوري مطلوب في الليجا بقوة الفترة الماضية.
ولم يحدد التقرير الأندية المهتمة، ولكن كشف أن النادي الألماني مستعد لبيعه مقابل 20 مليون يورو، ومنفتح على فكرة الإعارة.
أعلن ليون رسمياً عن تعيين لوران بلان لقيادة النادي عقب إقالة بيتر بوش مساء الأحد بسبب سوء النتائج.
وكانت آخر تجارب بطل العالم في 1998 مع العربي القطري، وآخر تجاربه في أوروبا مع بي إس جي الذي رحل عنه في 2016.