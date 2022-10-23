ذكرت صحيفة "إكسبريس" أنّ تشيلسي رفض التعاقد مع رونالدو من مانشستر يونايتد مرة أرى.
وأوضحت أنّ البلوز قد يضم جوناثان دايفيز أو إيفان توني أو رافائيل لياو في الشتاء
ذكرت صحيفة "إكسبريس" أنّ تشيلسي رفض التعاقد مع رونالدو من مانشستر يونايتد مرة أرى.
وأوضحت أنّ البلوز قد يضم جوناثان دايفيز أو إيفان توني أو رافائيل لياو في الشتاء
بحسب الصحفي "سيمون فيليبس" فإنّ مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع كاي هافرتيس من تشيلسي.
السيتزنس تخلى عن ستيرلينج لصالح البلوز ويعتقد أنّ الفريق اللندني لن يمانع في بيع لاعبه.
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ذكر "نيكولو شيرا" بأن نابولي يعمل من أجل تأمين موقفه مع نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.
وسيعرض نابولي رفع راتب اللاعب بدلاً من الحالي البالغ 1.1 مليون يورو بعقد حتى 2027.
وقالت "صن" مؤخراً إن مانشستر سيتي هو أحدث المهتمين بخدمات اللاعب المتألق بقوة الموسم الجاري.
رفض مدرب تشيلسي جراهام بوتر التعليق على عودة شائعات انتقال لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو إلى ناديه.
وقال المدرب عقب لقاء الفريقين للإعلام: "لا أتحدث أبداً عن لاعبي الفرق المنافسة الذين لا يلعبون مع تشيلسي".
أوضح كليمون لونجليه، مدافع برشلونة المُعار إلى توتنهام، بأن ناديه الحالي لا يملك بنداً يمنحه حق ضمه نهائياً.
وقال الفرنسي مع "تايمز" إن الوقت مبكر لمناقشة مستقبله، ولكن في حال استمر في تقديم عروض طيبة قد يتغير الوضع.
ولعب لونجليه 7 مباريات مع سبيرز ما بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا حتى الآن.