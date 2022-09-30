أخبار الانتقالات | طلبات مبابي التي لا تنتهي ومستقبل ألبا
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ليفاندوفسكي يرشح مدافعًا واعدًا لبرشلونة
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بيلينجهام لم يتخذ قراره بعد!
أكدت تقارير صحفية أن اللاعب جود بيلينجهام نجم فريق بوروسيا دورتموند لا يزال لم يحسم قراره بشأن مستقبله بعد.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول ترانسفيرز"، والذي ذكر أن اللاعب تتم متابعته من قبل ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول ويونايتد.
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يوفنتوس يضع جوردي ألبا في اعتباره
أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي يوفنتوس يضع في اعتباره الحصول على خدمات اللاعب الإسباني جوردي ألبا من صفوف برشلونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي الكتالوني منفتح نحو فكرة رحيل ألبا بشكل مجاني لتقليل فاتورة الرواتب.
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تشيلسي يفكر في بيكفورد
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي يفكر جديًا في الحصول على خدمات اللاعب جوردان بيكفورد نجم فريق إيفرتون.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، والتي أكدت أن مستقبل إدوارد ميندي غير المحدد هو السبب في الاهتمام بحارس مرمى منتخب إنجلترا.
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مبابي أراد راشفورد في باريس سان جيرمان
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي كان يريد الحصول على خدمات ماركوس راشفورد في صفوف فريقه باريس سان جيرمان هذا الصيف.
جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو مونتي كارلو"، والتي كانت قد ذكرت سابقًا أن اللاعب أراد عثمان ديمبيلي وروبرت ليفاندوفسكي أيضًا.
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موديست عطل انتقال رونالدو لدورتموند
كشفت "بيلد" عن الأسباب وراء عدم انتقال كريستيانو رونالدو لصفوف بوروسيا دورتموند الصيف الماضي.
وقال التقرير إن انضمام أنتوني موديست بالفعل لصفوف الفريق الألماني هو من أوقف ضم البرتغالي.
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بايرن يراقب المونديال
أوضح المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش مع "مجلة 51" أن ناديه لا يحبذ الصفقات الكبرى في سوق يناير.
ولكن أكد البوسني على أن كشافي ومسؤولي ناديه سيتابعون كأس العالم في قطر عن كثب حال قدوم فرصة أو تألق لاعب.
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تشيلسي مهتم بشكرينيار ولكن مجاناً
ذكر "إكريم كونور" أن تشيلسي سيعيد إحياء اهتمامه بمدافع إنتر ميلان شكرينيار ولكن في حالة واحدة إذا لم يجدد عقده مع ناديه.
وينتهي عقد شكرينيار في الصيف المقبل، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع إنتر للمد، ويحظى باهتمام بي إس جي وريال مدريد بحسب التقارير.
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تشيلسي يخضع نكونكو لفحص طبي
كشف "كريستيان فالك" من "بيلد" عن اقتراب تشيلسي من ضم نجم لايبزيج كريستوفر نكونكو.
وقال التقرير إن اللاعب خضع بالفعل للكشف الطبي في فرانكفورت تمهيداً لضمه في صيف 2023 للبلوز.