أخبار الانتقالات | طلبات مبابي التي لا تنتهي ومستقبل ألبا

أكدت تقارير صحفية أن اللاعب جود بيلينجهام نجم فريق بوروسيا دورتموند لا يزال لم يحسم قراره بشأن مستقبله بعد.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول ترانسفيرز"، والذي ذكر أن اللاعب تتم متابعته من قبل ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول ويونايتد.