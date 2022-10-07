نقلت صحيفة "آس" تصريحات عن النجم الفرنسي لليون حسام عوار علق فيها على مستقبله والتقارير التي ربطته بعدة أندية.

وارتبط متوسط الميدان بالانتقال إلى نوتنجهام، ريال بيتيس، ونيس الصيف الماضي، وهو ما علق عليه اللاعب بأنه لم يرفض أي من تلك العروض، ولكن ناديه لم يتوصل لاتفاق مع تلك الأندية لبيعه.