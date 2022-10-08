مباشر أخبار الانتقالات | أوباميانج يفاوض باريس وآرسنال خلف موهبة برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 8 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.