أشارت "فوتبول إسبانيا" إلى محاولات من إشبيلية وفالنسيا للتعاقد مع مارسيال من مانشستر يونايتد.
وكان مارسيال قد سبق ولعب لصالح إشبيلية، إلا أنّ تين هاج يعتمد عليه بصورة أساسية.
أشارت "فوتبول إسبانيا" إلى محاولات من إشبيلية وفالنسيا للتعاقد مع مارسيال من مانشستر يونايتد.
وكان مارسيال قد سبق ولعب لصالح إشبيلية، إلا أنّ تين هاج يعتمد عليه بصورة أساسية.
بحسب "فوتبول لندن" فإنّ ماركو أسينسيو يقترب من الرحيل ريال مدريد بنهاية الموسم.
وأوضحت أنّ آرسنال يجهز لجلب اللاعب بالمجان.
أكدت "ديلي إكسبريس" أنّ مانشستر يونايتد مستعد للتعاقد مع بديل لفان دي بيك.
وأوضحت أنّ المدرب تين هاج لا يجد اللاعب قادرًا على المشاركة بسبب تعدد إصاباته وبالتالي مستعد للتخلي عنه.
Christopher Nkunku deal. Chelsea will try to negotiate on the fee with Leipzig, it's the priority - triggering €60m release clause is alternative option. 🔵 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2022
Nkunku has already received Chelsea contract bid, he'd be ready to accept as reported days ago - up to the clubs. pic.twitter.com/es3ykH2G68
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تواصل مع جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند لإقناعه بالانضمام إلى الدوري الإنجليزي.
وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب مطلوب في ريال مدريد وكذلك ليفربول