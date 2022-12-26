رغم تكرر إصاباته وآخرها قطع جديد في الرباط الصليبي بالمونديال، قرر بايرن ميونخ مد عقد مدافعه لوكاس هيرنانديز بحسب "بيلد".
وقالت الصحيفة الألمانية المقربة من البافاري إن اللاعب الذي ينتهي عقده في 2024 لا يريد الفريق أن يفقده مجاناً.
رغم تكرر إصاباته وآخرها قطع جديد في الرباط الصليبي بالمونديال، قرر بايرن ميونخ مد عقد مدافعه لوكاس هيرنانديز بحسب "بيلد".
وقالت الصحيفة الألمانية المقربة من البافاري إن اللاعب الذي ينتهي عقده في 2024 لا يريد الفريق أن يفقده مجاناً.
قالت "The Athletic" إن تشيلسي حالياً في مفاوضات مع موناكو لضم نجمه بينوا بادياشيلي.
وبحسب التقرير، قد يدفع البلوز مبلغاً يقارب 35 مليون يورو لضم المدافع الفرنسي في يناير المقبل.
ذكر "ميديا فوت" أن باريس سان جيرمان يراقب موقف ويليام ساليبا من مد عقده في صفوف آرسنال.
ويملك اللاعب عقداً حتى نهاية 2023 وبند يسمح بالتجديد التلقائي حتى 2024 بحسب "The Athletic".
قال "فابريزيو رومانو" إن باريس سان جيرمان ليس مهتماً بخدمات جواو فيليكس عكس المشاع.
وفتح أتلتيكو مدريد الباب عبر رئيسه إنريكي سيريزو في تصريحات سابقة الباب لرحيل البرتغالي في حال وصول عروض مقنعة.
قالت "Defensa central" إن مدرب وولفرهامبتون الجديد جولين لوبيتيجي يستهدف التعاقد مع ناتشو من ريال مدريد.
المدافع الإسباني المخضرم لا يشارك بصفة أساسية مؤخراً مع ناديه، مما قد يفتح الباب لرحيله بحسب التقرير.
قال "teamtalk" إن ليفربول سيتحرك لضم ميلان شكرينيار بالمجان إذا قرر السلوفاكي عدم تجديد عقده مع إنتر.
وبحسب "ميدياست" الإيطالية، ينتظر إنتر بعد رد لاعبه على عرضه للتمديد، مع عدم انسحاب باريس سان جيرمان بعد من المفاوضات.
🤝 Agreement with @Wolves over the loan, with buy option, of Matheus Cunha.— Atlético de Madrid (@atletienglish) December 25, 2022
Thank you Matheus, we wish you good luck in this new professional challenge!
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