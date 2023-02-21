أعرب أنسو فاتي عن رفضه لفكرة الرحيل عن صفوف برشلونة في الفترة المقبلة، وقال في تصريحات نقلها فابريتسيو رومانو: "لدي عقد حتى 2027 وسأبقى هنا لسنوات بعد ذلك".