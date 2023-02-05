بحسب "إكريم كونور"، سيكون هناك صراع في تركيا بالساعات المقبلة على خدمات نيكولو زانيولو الذي أصبح منفتحاً على الفرضية عقب خروجه من حسابات روما.

وذكر الصحفي التركي أن جلطة سراي وفنربخشه سيحاولان ضم الدولي الإيطالي الراغب في مغادرة ناديه.