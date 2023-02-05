بحسب "لا ستامبا" الإيطالية فإنّ تشيلسي يراقب وضع رافائيل لياو نجم ميلان.
وأوضحت أنّ اللاعب قد يغادر في الصيف ولن يجدد عقده مع الروسونيري.
بحسب "لا ستامبا" الإيطالية فإنّ تشيلسي يراقب وضع رافائيل لياو نجم ميلان.
وأوضحت أنّ اللاعب قد يغادر في الصيف ولن يجدد عقده مع الروسونيري.
أكدت صحيفة "إكسبريس" سفر ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد، إلى لندن بهدف التفاوض مع ليفربول.
اللاعب الإسباني ق يرحل بنهاية الموسم الجاري بالمجان بعد نهاية عقده مع الملكي.
بحسب "إكريم كونور"، سيكون هناك صراع في تركيا بالساعات المقبلة على خدمات نيكولو زانيولو الذي أصبح منفتحاً على الفرضية عقب خروجه من حسابات روما.
وذكر الصحفي التركي أن جلطة سراي وفنربخشه سيحاولان ضم الدولي الإيطالي الراغب في مغادرة ناديه.
نفت "توتوسبورت" التقارير التي تحدثت عن رحيل محتمل لبول بوجبا عن صفوف يوفنتوس الصيف المقبل.
الفرنسي الذي لم يظهر بعد مع السيدة العجوز هذا الموسم سيبقى مع الفريق حتى في حال الغياب عن الكؤوس الأوروبية بحسب التقرير.
كشفت "ماركا" عن مخططات ريال مدريد من أجل تعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال التقرير إن فران جارسيا سيعود من رايو فاييكانو كما أُعلن، بالإضافة لمحاولة ضم جود بيلينجهام من دورتموند، وإضافة لاعبين للخط الأمامي.
قال جريج فاني، مدرب جالاكسي الأمريكي، إن ناديه حتى الآن لا يعلم الموقف الرسمي بخصوص لاعبه خوليان أراوخو ومسألة انتقاله لبرشلونة.
وقال فاني في تصريحات نقلها الصحفي "توم بوجرت": "اللاعب في مكان رمادي، لم نتحصل على الوثائق الرسمية، ولم يصلنا رد رسمي بعد".
ذكر "إكريم كونور" أن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من صفوف برايتون الصيف المقبل.
الصفقة إذا حدثت ستكون لتعويض رحيل إلكاي جوندوان المتوقع في ظل عدم تمديد الدولي الألماني لعقده مع سيتي حتى الآن.