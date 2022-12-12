نقل "ليفربول إيكو" تصريحات عن ريو كوستا، رئيس بنفيكا، أكد فيها أن نجم الفريق الشاب إنزو فيرنانديز لن يرحل في الشتاء.

الأرجنتيني متألق في كأس العالم حالياً بقطر، ويجذب انتباه عدة أندية كبرى بحسب التقارير، وعلى رأسها ليفربول.