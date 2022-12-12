بحسب ما أوردته صحيفة "ذا أثليتك"، فإنّ تشيلسي في مفاوضات متقدمة مع يوسوفا موكوكو نجم بوروسيا دورتموند.
وأشارت إلى أنّ برشلونة وضع اللاعب ضمن خياراته، لكن البلوز قد يحاول خطفه في الصيف المقبل.
بحسب ما أوردته صحيفة "ذا أثليتك"، فإنّ تشيلسي في مفاوضات متقدمة مع يوسوفا موكوكو نجم بوروسيا دورتموند.
وأشارت إلى أنّ برشلونة وضع اللاعب ضمن خياراته، لكن البلوز قد يحاول خطفه في الصيف المقبل.
ذكرت "ذا ناسيونال" أنّ باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع عثمان ديمبيلي من برشلونة.
وأوضحت أنّ ليونيل ميسي قد يغادر النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري، مما دفع بطل الدوري الفرنسي للتفكير في عثمان ديمبيلي.
ذكرت صحيفة "ديفينسا سنترال" أنّ باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع فيرلاند ميندي من ريال مدريد.
وأوضحت أنّ إصابة مينديش لعبت دور في البحث عن بديل.
قال "فابريزيو رومانو" إن أتلتيكو مدريد حدد السعر الذي يريده لبيع نجمه البرتغالي جواو فيليكس.
وقال الصحفي الإيطالي إن النادي الإسباني سيطلب على الأقل 100 مليون يورو في صانع ألعابه.
ذكرت "بيلد" أن بايرن ميونخ دخل في سباق التعاقد مع قلب دفاع لايبزيج وكرواتيا يوشكو جفارديول.
ويحظى اللاعب بمتابعة أيضاً من تشيلسي بحسب التقرير، ولكن "فلوريان بلاتنبرج"، الصحفي الألماني، أوضح أن المدافع مستمر في لايبزيج الموسم المقبل أيضاً.
نقل "فابريزيو رومانو" تصريحات عن مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج بخصوص مصير ماركوس راشفورد مع الفريق.
وأكد الهولندي وجود بند يسمح بالتمديد حتى 2024 تلقائياً في عقد اللاعب، وأن راشفورد مستمر ولن يرحل.
قال موقع "Fichajes" الإسباني إن ثنائي لندن آرسنال وتوتنهام مهتمان بخدمات جناح برشلونة فيران توريس.
وأوضح التقرير أن الدولي الإسباني مستقبله ليس مضموناً في النادي الكتالوني وقد يرحل عن الفريق في يناير.
نقل "ليفربول إيكو" تصريحات عن ريو كوستا، رئيس بنفيكا، أكد فيها أن نجم الفريق الشاب إنزو فيرنانديز لن يرحل في الشتاء.
الأرجنتيني متألق في كأس العالم حالياً بقطر، ويجذب انتباه عدة أندية كبرى بحسب التقارير، وعلى رأسها ليفربول.