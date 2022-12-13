أكد موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن نادي إنتر يسعى لضم ماركوس تورام نجم فريق بوروسيا مونشنجلاباج الألماني في أقرب وقت ممكن.
مباشرأخبار الانتقالات | ميلان يطلب 150 مليون يورو لترك لياو وبرشلونة يراقب وسط المغرب
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إنتر يستهدف ماركوس تورام
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توخيل وبوتشيتينو بدلًا من ساوثجيت في إنجلترا
أكدت صحيفة "ديلي ميل"، أن الثنائي توماس توخيل وماوريسيو بوتشيتينو مرشحان بقوة ليكونا بدلًا من جاريث ساوثجيت في تدريب المنتخب الإنجليزي.
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ميلان يرفض 70 مليونًا من تشيلسي من أجل لياو
أوضح الصحفي فلوريان بلتنبرج أن نادي ميلان قد رفض 70 مليون يورو من تشيلسي لضم رافاييل لياو، ويطلب 150 مليونًا في ظل رغبة مانشستر سيتي وريال مدريد أيضًا لضمه.
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برشلونة يريد أوناحي
أكدت صحيفة "ليكيب" على رغبة نادي برشلونة في ضم اللاعب عز الدين أوناحي لصفوفه من نادي أنجيه في سوق الانتقالات الشتوية.
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المسحل يؤكد الرغبة في ضم رونالدو إلى الدوري السعودي
أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على رغبته في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الدوري السعودي قريبًا في حواره مع صحيفة "ماركا".