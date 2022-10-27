أكد كريستيانو جوينتولي، المدير الرياضي لنابولي، مع "DAZN" عدم صحة التقارير التي ربطت نابولي بنجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.

وقال جوينتولي: "رونالدو في يناير؟ لن نضم لاعبين في الشتاء، وهذا تفكيرنا بالوقت الراهن أن لا نغير في هذا الفريق".