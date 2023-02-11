كشفت "موندو" عن وجود عرض من قبل جورج مينديش، وكيل الأعمال الشهير، على برشلونة لضم وكيله روبن نيفيش.

وينتهي عقد نيفيش مع وولفرهامبتون في 2024، ولكن الجريدة المقربة من برشلونة قالت إن مدرب الفريق تشافي يفضل ضم مارتين زوبميندي من ريال سوسييداد بنفس المركز.