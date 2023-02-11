مباشرأخبار الانتقالات | مينديش يعرض وكيله على برشلونة و100 مليون لمهاجم مانشستر الجديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 11 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

James Maddison Leicester 2022-23Getty
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    100 مليون لتعزيز هجوم يونايتد

    أوضحت "تيليجراف" أن مانشستر يونايتد وضع مبلغاً يتخطى 100 مليون يورو من أجل تعزيز مركز رأس الحربة الموسم المقبل.

    وقال التقرير إن إدارة يونايتد تفاضل بين الثنائي هاري كين من توتنهام أو فيكتور أوسيمين، هداف الدوري الإيطالي ونابولي الحالي.

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    صراع على ماديسون

    كشفت "Northern Echo" عن وجود صراع بين نيوكاسل ومانشستر سيتي على خدمات صانع ألعاب ليستر جيمس ماديسون.

    وتم ربط اللاعب أيضاً بتوتنهام وآرسنال مؤخراً، وكان قريباً من الرحيل الصيف الماضي ولكن ليستر تمسك بخدمات نجمه الدولي الإنجليزي.

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    مينديش يعرض وكيله على برشلونة

    كشفت "موندو" عن وجود عرض من قبل جورج مينديش، وكيل الأعمال الشهير، على برشلونة لضم وكيله روبن نيفيش.

    وينتهي عقد نيفيش مع وولفرهامبتون في 2024، ولكن الجريدة المقربة من برشلونة قالت إن مدرب الفريق تشافي يفضل ضم مارتين زوبميندي من ريال سوسييداد بنفس المركز.

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    بوسكيتس يفضل البقاء في برشلونة

    قالت "موندو" إن قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يفضل الاستمرار وتمديد عقده رفقة النادي الكتالوني في الوقت الراهن.

    وأضاف التقرير أن اللاعب المخضرم يتطلع لمعرفة عرض النادي من أجل الاستمرار في صفوفه من عدمه لحسم قراره النهائي.

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    جوارديولا نحو باريس؟

    كشف موقع "فيكاخيس" الإسباني أن باريس سان جيرمان قد يتحرك للتعاقد مع بيب جوارديولا إذا قرر ترك مانشستر سيتي.

    وأفاد التقرير بأن العقوبات الأخيرة بحق سيتي المتوقعة عقب تحقيقات رابطة الدوري قد تكون السبب في رحيل المدرب الإسباني.

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    إنتر يستهدف مزراوي

    قالت "لاجازيتا" إن إنتر قرر بيع مدافعه الهولندي دينزل دومفريس الصيف المقبل، وبالتالي سيبحث عن تدعيم ليمين دفاعه.

    وذكر التقرير أن النيراتزوري قد يتحرك لضم نصير مزراوي من صفوف بايرن ميونخ حال باع الهولندي لأحد الأندية الإنجليزية المهتمة.