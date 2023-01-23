بحسب "فابريزيو رومانو"، نجح مارسيليا في التوصل لاتفاق مع فيرونا من أجل ضم الدولي الصربي إيفان إيليتش في يونيو المقبل.

اللاعب الذي قالت تقارير إن مانشستر سيتي يملك حق إعادة التعاقد معه من فيرونا سيدفع مارسيليا 12 مليون يورو للتعاقد معه.