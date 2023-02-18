بحسب Fichajes، فإنّ توتنهام يرغب في التعاقد مع أنطونيو روديجير من ريال مدريد في الصيف.
وأوضحت الصحيفة أنّ الفريق اللندني يعاني من أزمات دفاعية ويفضل التعاقد مع مدافع مخضرم مثل الألماني.
بحسب Fichajes، فإنّ توتنهام يرغب في التعاقد مع أنطونيو روديجير من ريال مدريد في الصيف.
وأوضحت الصحيفة أنّ الفريق اللندني يعاني من أزمات دفاعية ويفضل التعاقد مع مدافع مخضرم مثل الألماني.
ذكرت صحيفة "فوت ميركاتو" أنّ باريس سان جيرمان يدرس التعاقد مع جوزيه مورينيو، مدرب روما، لقيادة الفريق.
وأوضحت الصحيفة أنّ مستقبل كريستوف جالتييه غير مضمون، ومن المتوقع رحيله بنهاية الموسم في ظل تردد اسم مورينيو بجانب زين الدين زيدان كخلفاء محتملين.
قال "كالتشيو ميركاتو" إن يوفنتوس ليس عازماً على إعادة دينيس زكريا لصفوفه مجدداً عقب نهاية الموسم الجاري.
الدولي السويسري يلعب حالياً في صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
في تغير بموقفه، قال موقع "90min" إن ليدز قد أخبر مدربه المؤقت مايكل سكوبالا بأنه قد يستمر في القيادة الفنية حتى نهاية الموسم.
وذكرت تقارير مؤخراً أن ليدز في مفاوضات مع عدة مدربين مثل مارسيلو جاياردو وألفريد شرودر من أجل خلافة جيسي مارش.
أوضحت "ستاندارد" أن أتلتيكو مدريد حدد مبلغاً في حدود 100 مليون يورو لبيع جواو فيليكس نهائياً إلى تشيلسي.
ويلعب الدولي البرتغالي مع البلوز بصيغة الإعارة الجافة منذ يناير الماضي، وحتى يونيو المقبل بحسب الاتفاق بين الناديين.
ذكر موقع "90min" أن مانشستر سيتي قد أبدى اهتماماً بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي ديكلان رايس.
قائد وست هام الذي تقدر قيمته في حدود 150 مليون يورو بحسب التقارير يجذب انتباه عدة أندية مثل يونايتد وتشيلسي وآرسنال بحسب آخر التقارير.
ذكرت "كورييري" أن مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد مهتمان بخدمات ظهير إنتر الأيسر فيديريكو ديماركو.
وأوضح التقرير أن في حال وصول عرض في حدود 40 مليون يورو قد يوافق إنتر على بيع اللاعب الدولي الإيطالي.
أفادت "موندو" بأن برشلونة أصبح أقرب الأندية المهتمة بالتعاقد مع الموهبة البرازيلية فيتور روكي من أتلتيكو بارانينسي.
وقال التقرير إن وكيل اللاعب أخبر النادي الكتالوني بأنه سيكون هناك تسهيل في عملية دفع قيمة الصفقة التي سيناقشها الطرفان في اجتماع سيعقد في البرازيل بالأيام المقبلة.