تحسر متوسط ميدان أياكس إدسون ألفاريز في لقاء مع "ESPN" على ضياع فرصة انتقاله إلى صفوف تشيلسي الصيف الماضي.

وأوضح المكسيكي أنه يركز حالياً مع ناديه الهولندي، ولكن سينتظر وصول عروض من كبرى أندية أوروبا في المستقبل.