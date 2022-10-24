أكدت عدة مصادر مختلفة في فرنسا وخارجها أن رحلة كاسبر شمايكل مع نيس قد تنتهي في يناير المقبل.

الحارس الدنماركي انضم من ليستر الصيف الماضي فقط، ولكن تعرض لهجوم لاذع من جمهور فريقه بسبب سوء الأداء، مما يدفعه لطلب المغادرة بحسب الإعلام.