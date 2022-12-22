أعلن إشبيلية رسمياً عن فسخ عقد النجم الإسباني إيسكو مع النادي ورحيله مجاناً عن صفوفه.
وانضم صانع الألعاب لصفوف النادي الأندلسي فقط في الصيف الماضي عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد.
أعلن إشبيلية رسمياً عن فسخ عقد النجم الإسباني إيسكو مع النادي ورحيله مجاناً عن صفوفه.
وانضم صانع الألعاب لصفوف النادي الأندلسي فقط في الصيف الماضي عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد.
قال "كالتشيو ميركاتو ويب" إن تشيلسي ويوفنتوس قد يدخلان في صفقة تبادلية تخص روميلو لوكاكو ودوشان فلاهوفيتش.
البلجيكي يلعب في إنتر مُعاراً ولا يدخل في حسابات البلوز، بينما الصربي قد يتم بيعه لحل الأزمة الاقتصادية في يوفنتوس بحسب التقارير.
أكد كارلو نيكوليني، المدير الرياضي لشاختار مع "كالتشيو ميركاتو" وجود اهتمام من آرسنال بضم نجم ناديه ميخايلو مودريك.
وأوضح نيكوليني أن اللاعب تركيزه منصب حالياً على معسكر الفريق الإعدادي، وأن هناك عديد الأندية المهتمة، دون عرض رسمي بعد لضمه.
بحسب "جيانلوكا دي مارزيو"، لن يقدم إنتر عروضاً جديدة لمدافعه ميلان شكرينيار من أجل تمديد تعاقده.
وذكر الصحفي الإيطالي أن اللاعب السلوفاكي حتى الآن لم يحسم قراره بخصوص مد عقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.
قال بازيل بولي، سفير مارسيليا الشرفي، مع "NW TV" إن ناديه دخل في الماضي بمفاوضات مع النجم كريستيانو رونالدو.
وطالب بولي ناديه بضم البرتغالي رغم تقدمه في العمر لأنه سيكون بإمكانه تقديم الإضافة في الدوري الفرنسي بخبراته.
علمت مصادر "جول" أن نادي تشيلسي اقترب من التفوق على نيوكاسل وعدد من الأندية الأخرى في إنجلترا، في سباق التعاقد مع أندري سانتوس لاعب نادي فاسكو دي جاما البرازيلي.
التقرير أشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يستعد للتوجه إلى "ستامفورد بريدج" بعد مستواه المذهل مع الفريق الأول في فاسكو دي جاما في يناير المقبل عقب موافقة النادي البرازيلي.
وسيوقع سانتوس عقداً يمتد لخمس سنوات بعد أن يدفع تشيلسي مبلغاً في حدود 40 مليون يورو.