قالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، إن نادي مانشستر يونايتد سيحاول الاختيار بين الثنائي هاري كين وفيكتور أوسيمين لضم أي منهما الصيف القادم.

وأوضحت أن أولوية المدرب إريك تين هاج في الوقت الحالي هي التعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي، لذلك لا يمانع إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه استرليني لضم أي منهما.