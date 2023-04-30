قالت "ديلي ميل" إن آرسنال هو آخر الأندية المهتمة بنجم تشيلسي ميسون ماونت في ظل رفضه تمديد عقده مع البلوز.
وبحسب "فوتبول إنسايدر"، انسحب نيوكاسل ومانشستر سيتي من الصراع على الدولي الإنجليزي في الساعات الماضية.
قالت "ديلي ميل" إن آرسنال هو آخر الأندية المهتمة بنجم تشيلسي ميسون ماونت في ظل رفضه تمديد عقده مع البلوز.
وبحسب "فوتبول إنسايدر"، انسحب نيوكاسل ومانشستر سيتي من الصراع على الدولي الإنجليزي في الساعات الماضية.
كشفت "ميرور" عن وجود اهتمام من قبل بايرن ميونخ بالتعاقد مع أولي واتكينز عقب تألقه الكبير هذا الموسم مع أستون فيلا.
وقال التقرير إن البافاري يضع المهاجم الإنجليزي كبديل لمواطنه هاري كين الذي يعتبر الهدف الأول لدعم الخط الأمامي الموسم المقبل.
بحسب "لاجازيتا"، وافق أخيراً رافائيل لياو على العرض المقدم من قبل ميلان لتمديد عقده مع النادي الإيطالي.
وينتهي عقد البرتغالي في 2024 ولكن يحاول ميلان تفادي خسارته مجاناً، أو الاضطرار لبيعه الصيف المقبل لتفادي الاحتمالية.
أكد مدرب واتفورد كريس وايلدر أن استبعاد اللاعب من لقاء الفريق الأخير كان بسبب الأسبوع الأخير الغريب الذي عاشه.
وكشفت التقارير أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية تمهيداً لانتقاله المرتقب لصفوف برايتون في الصيف مقابل مبلغ يزيد عن 25 مليون يورو بحسب "سكاي".
كشف يوليان تيمبر، مدافع أياكس، مع تيليجراف، عن أن الصيف المقبل قد يكون مهماً فيما يخص مستقبله.
وكشف اللاعب أنه كان على أعتاب الرحيل الصيف الماضي ولكن اتفق مع ناديه على البقاء لعام إضافي.
بعد التقارير التي ربطته بتولي تدريب باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، رد مدرب بولونيا تياجو موتا على الأمر في المؤتمر الصحفي للقاء يوفنتوس المقبل بالدوري.
وقال البرازيلي الإيطالي إن تركيزه في الوقت الحالي منصب على المباراة المقبلة، وأن الوقت ليس ملائماً لمناقشة مستقبله أو خطوته القادمة.