كشفت "ميرور" عن وجود اهتمام من قبل بايرن ميونخ بالتعاقد مع أولي واتكينز عقب تألقه الكبير هذا الموسم مع أستون فيلا.

وقال التقرير إن البافاري يضع المهاجم الإنجليزي كبديل لمواطنه هاري كين الذي يعتبر الهدف الأول لدعم الخط الأمامي الموسم المقبل.