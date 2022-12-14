مباشرأخبار الانتقالات | مانشستر يتسوق من بنفيكا واهتمام إنجليزي بمنقذ كرواتيا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 14 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Livakovic Croatia BrazilGetty
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    محاولة لإقناع موهبة بنفيكا

    كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع دييجو موريرا لاعب نادي بنفيكا البرتغالي.

    اللاعب الواعد البالغ من العمر 18 سنة ينتهي عقده مع بنفيكا في يونيو 2024، وسيحاول تشيلسي إقناعه بالرحيل قبل قيام ناديه بالتجديد له.

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    مخاوف تشيلسي

    كشف موقع "90min" عن دخول ليفربول ونيوكاسل يونايتد في سباق لضم كريستيان بوليسيتش جناح تشيلسي في يناير.

    وأوضح الموقع أن اللاعب قد يرحل عن صفوف البلوز في صفقة إعارة، ولكن هناك مخاوف داخل النادي الإنجليزي من الموافقة على هذه الخطوة التي قد تساهم في تقوية المنافسين.

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    مانشستر يتسوق من بنفيكا

    يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع شير ندور لاعب نادي بنفيكا البرتغالي قبل انتهاء عقده في يونيو المقبل.

    وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الشياطين الحمر ستكون أمامهم منافسة شرسة من يوفنتوس لضم صاحب الـ18 سنة.

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    آرسنال يدخل سوق يناير

    أكد ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال على دخول النادي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة للتعاقد مع لاعبين جدد لدعم فريقه.

    وتأتي هذه الخطوة بسبب النقص الذي يعاني منها الفريق في مركز الجناح بالإضافة للهجوم بعد إصابة البرازيلي جابرييل جيسوس.

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    ليدز يريد حارس كرواتيا

    كشف موقع "ميديا فوت" عن تواصل نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، مع وكلاء دومينيك ليفاكوفيتش حارس منتخب كرواتيا ودينامو زغرب تمهيدًا لضمه في يناير.

    وقال الموقع إن هذه الخطوة تأتي بعد المستويات المبهرة لصاحب الـ27 سنة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022.