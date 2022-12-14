كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع دييجو موريرا لاعب نادي بنفيكا البرتغالي.
اللاعب الواعد البالغ من العمر 18 سنة ينتهي عقده مع بنفيكا في يونيو 2024، وسيحاول تشيلسي إقناعه بالرحيل قبل قيام ناديه بالتجديد له.
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع دييجو موريرا لاعب نادي بنفيكا البرتغالي.
اللاعب الواعد البالغ من العمر 18 سنة ينتهي عقده مع بنفيكا في يونيو 2024، وسيحاول تشيلسي إقناعه بالرحيل قبل قيام ناديه بالتجديد له.
كشف موقع "90min" عن دخول ليفربول ونيوكاسل يونايتد في سباق لضم كريستيان بوليسيتش جناح تشيلسي في يناير.
وأوضح الموقع أن اللاعب قد يرحل عن صفوف البلوز في صفقة إعارة، ولكن هناك مخاوف داخل النادي الإنجليزي من الموافقة على هذه الخطوة التي قد تساهم في تقوية المنافسين.
يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع شير ندور لاعب نادي بنفيكا البرتغالي قبل انتهاء عقده في يونيو المقبل.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الشياطين الحمر ستكون أمامهم منافسة شرسة من يوفنتوس لضم صاحب الـ18 سنة.
أكد ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال على دخول النادي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة للتعاقد مع لاعبين جدد لدعم فريقه.
وتأتي هذه الخطوة بسبب النقص الذي يعاني منها الفريق في مركز الجناح بالإضافة للهجوم بعد إصابة البرازيلي جابرييل جيسوس.
كشف موقع "ميديا فوت" عن تواصل نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، مع وكلاء دومينيك ليفاكوفيتش حارس منتخب كرواتيا ودينامو زغرب تمهيدًا لضمه في يناير.
وقال الموقع إن هذه الخطوة تأتي بعد المستويات المبهرة لصاحب الـ27 سنة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022.