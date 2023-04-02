قالت "توتو سبورت" إن تجديد إعارة روميلو لوكاكو من قبل إنتر الصيف المقبل ليست مضمونة في ظل المستوى الباهت الذي يقدمه اللاعب.

مدير القطاع الرياضي في النادي بيبي ماروتا أكد عودة البلجيكي لتشيلسي الصيف المقبل ثم التفكير في المستقبل من قبل الأطراف المعنية، وذلك في تصريحاته قبل لقاء فيورنتينا السبت.