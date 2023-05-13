قالت "إكسبريس" إن تشيلسي قد يعرض ليفي كولويل على برايتون من أجل تخفيض قيمة أليكسيس ماك أليستر، نجم الفريق وهدف ليفربول.

وفي نفس السياق، ذكر "إكريم كونور" أن البلوز مهتمون بنجم نيوكاسل الدولي البرازيلي برونو جيمارايش الذي يحاول ناديه تمديد عقده.