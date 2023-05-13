قالت "إكسبريس" إن تشيلسي قد يعرض ليفي كولويل على برايتون من أجل تخفيض قيمة أليكسيس ماك أليستر، نجم الفريق وهدف ليفربول.
وفي نفس السياق، ذكر "إكريم كونور" أن البلوز مهتمون بنجم نيوكاسل الدولي البرازيلي برونو جيمارايش الذي يحاول ناديه تمديد عقده.
قالت "إكسبريس" إن تشيلسي قد يعرض ليفي كولويل على برايتون من أجل تخفيض قيمة أليكسيس ماك أليستر، نجم الفريق وهدف ليفربول.
وفي نفس السياق، ذكر "إكريم كونور" أن البلوز مهتمون بنجم نيوكاسل الدولي البرازيلي برونو جيمارايش الذي يحاول ناديه تمديد عقده.
بحسب "تلجراف"، قد يغادر تياجو سيلفا صفوف تشيلسي خلال الصيف المقبل، وناديه اللندني لن يقف في طريقه.
ويحظى النجم البرازيلي باهتمام كبير من قبل ناديه السابق فلومينينزي بحسب التقرير الخاص بالجريدة الإنجليزية.
كشف "فابريتسيو رومانو" عن اقتراب برايتون من خطف توقيع الدولي الألماني محمود داوود في الأيام المقبلة.
وينتهي عقد صاحب الأصول السورية مع بوروسيا دورتموند بحلول نهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن اهتمام عدة أندية إنجليزية بخدماته.
ذكرت عدة مصادر في فرنسا وإسبانيا أن باريس سان جيرمان سيحاول استغلال عدم تمديد عثمان ديمبيلي لعقده وضمه الصيف المقبل.
ويحاول برشلونة تمديد عقد نجمه الفرنسي في الفترة الماضية، ولكن حتى الآن لم تبدأ المفاوضات مع وكيله بشكل رسمي بحسب الإعلام الكتالوني.
في المؤتمر الصحفي للقاء وست هام المقبل بالدوري، أعلن ديفيد مويس، مدرب الفريق، عن أن قائده ديكلان رايس على الأرجح لن يكون حاضراً بصفوف الفريق الموسم المقبل.
وبحسب "جارديان"، سيحاول مانشستر يونايتد مزاحمة آرسنال على خدمات الدولي الإنجليزي في الأيام المقبلة.
بحسب "gsp.ro" الرومانية، تقدم رابيد بوخارست بعرض رسمي للتعاقد مع النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي.
وذكر التقرير أن اللاعب الحالي في صفوف سيون السويسري طلب الحصول على مليون يورو مقدماً من أجل الموافقة على العرض.
علمت مصادر جول أن بايرن ميونخ يحاول التعاقد مع نجم لايبزيج داني أولمو خلال الفترة المقبلة.
الجناح الدولي الإسباني مطلوب بقوة في صفوف برشلونة بحسب الإعلام الكتالوني، وتواصل بالفعل مع اللاعب لإقناعه بالعودة للفريق الذي تخرج من صفوفه في مراحل الشباب.