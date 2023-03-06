بحسب "أتلتيك"، يملك تشيلسي الحق من أجل إعادة التعاقد مع تامي إبراهام من روما مقابل 80 مليون يورو بحسب الاتفاق بين الناديين وقت بيعه من الثاني للأول.

وخرجت تقارير مؤخراً تتحدث عن اهتمام من قبل مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي في الصيف المقبل.