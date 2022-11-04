مباشرأخبار الانتقالات | ليفربول يُغري بيلينجهام وقلق بخصوص لوكاكو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

GER ONLY Jude Bellingham DortmundImago Images
منشور جديد: 0
انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجا
  • -

    تجديد أسينسيو دون تغيير

    أوضح "راديو ماركا" أن هناك شعور إيجابي بخصوص مفاوضات تجديد عقد ماركو أسينسيو مع ريال مدريد.

    وأضاف التقرير أن الجناح الإسباني سيمدد ولكن دون زيادة كبيرة في راتبه بعد إبداء ترحيب بالاستمرار في الملكي.

  • -

    آرسنال يراقب ظهير فياريال

    قال "إكريم كونور" إن آرسنال مهتم بخدمات الظهير الأيسر لأستون فيلا أليكس بايينا.

    وذكر التقرير أن المدفعجية ليس الفريق الإنجليزي الوحيد المهتم باللاعب الشاب، ولكن هناك أيضاً أستون فيلا.

  • -

    قلق من إصابة لوكاكو

    بحسب "لاجازيتا"، هناك اتفاق بالفعل بين إنتر وتشيلسي من أجل تجديد إعارة روميلو لوكاكو لعام إضافي.

    وأضاف التقرير أن تجدد إصابة المهاجم البلجيكي العضلية جعل إدارة النيراتزوري تشعر بالقلق وتعيد التفكير بخصوص مستقبل الصفقة.

  • -

    ليفربول يُغري بيلينجهام

    نقلت "ليفربول إيكو" تقارير تفيد بأن ليفربول سيدخل بكل قوته من أجل التعاقد مع جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند الصيف القادم.

    وقال التقرير إن بيلينجهام سيتم عرض عليه فكرة بأنه سيكون واجهة النادي الإنجليزي الإعلامية من أجل إقناعه بالتوقيع مع الفريق.

  • -

    ميلان يراقب موهبة سالزبورج

    ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان يتابع نوح أوكافور، لاعب سالزبورج وسويسرا، واستغل مباراة الفريقين بدوري الأبطال لمشاهدته عن قرب.

    اللاعب يعجب إدارة النادي الإيطالي بحسب التقرير لأنه يتشابه في أسلوب اللعب مع رافائيل لياو، نجم ميلان الذي لم يجدد عقده حتى الآن.