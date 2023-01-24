أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ يورجن كلوب، مدرب ليفربول، مستعد للتخلي عن محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت أنّ النادي الإنجليزي يود جلب فريدريكو كييزا من يوفنتوس مستغلًا الأزمة التي تعيشها السيدة العجوز في الوقت الحالي.