أكد إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، في حوار مع الموقع الرسمي لناديه تمديد عقود الرباعي ماركوس راشفورد، فريد، لوك شو، وديوجو دالوت.

وانتشرت تقارير عن تفعيل يونايتد لبند يسمح بالتجديد التلقائي لعقود الرباعي حتى 2024 خوفاً من خسارتهم مجاناً الصيف القادم.