أوضحت "The Athletic" أن البرازيلي الإيطالي جورجينيو سيغادر صفوف تشيلسي ولن يجدد عقده.
وينتهي عقد اللاعب بحلول نهاية الموسم الجاري، وتم ربطه بعدة أندية مثل برشلونة ويوفنتوس مؤخراً.
أوضحت "The Athletic" أن البرازيلي الإيطالي جورجينيو سيغادر صفوف تشيلسي ولن يجدد عقده.
وينتهي عقد اللاعب بحلول نهاية الموسم الجاري، وتم ربطه بعدة أندية مثل برشلونة ويوفنتوس مؤخراً.
أعلن برينتفورد عن تمديد عقد مدربه المتألق مع الفريق منذ صعوده الموسم الماضي توماس فرانك حتى العام 2027.
Merry Christmas everyone 🎁— Brentford FC (@BrentfordFC) December 24, 2022
The boss is here to stay until 2027 🥰#BrentfordFC pic.twitter.com/txTkoOnYOQ
أكد إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، في حوار مع الموقع الرسمي لناديه تمديد عقود الرباعي ماركوس راشفورد، فريد، لوك شو، وديوجو دالوت.
وانتشرت تقارير عن تفعيل يونايتد لبند يسمح بالتجديد التلقائي لعقود الرباعي حتى 2024 خوفاً من خسارتهم مجاناً الصيف القادم.
قال "فابريزيو رومانو" إن نجم دفاع الأرجنتين نيكولاس أوتاميندي يرفض العودة إلى بلاده عقب نهاية عقده مع بنفيكا.
وذكر الصحفي الإيطالي أن اللاعب المخضرم يفضل البقاء في أوروبا، دون كشف موقفه من الاستمرار مع ناديه البرتغالي.
ذكرت "كورييري" أن أجوستين روسي، حارس بوكا جونيورز، قد وقع عقداً مبدئياً مع فلامنجو البرازيلي.
وينتهي عقد روسي بنهاية الموسم الجاري، وتم ربطه بعدة أندية أوروبية مؤخراً، على رأسها إنتر.
في حديثه مع "RDP Africa"، أكد رافائيل لياو أنه يلعب في فريق كبير حالياً بميلان ولكن يتطلع مستقبلاً لتجربة دوريات أخرى.
وقال الجناح البرتغالي الذي في مفاوضات لمد عقده مع الروسونيري إنه يتابع آرسنال هذا الموسم ويعجبه كثيراً.