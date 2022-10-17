أكدت رافائيلا بيمينتا، وكيلة جيانلويجي دوناروما، حارس بي إس جي، مع "توتوسبورت" على سعادة الإيطالي في ناديه.

ولكن فتحت الوكيلة الباب لرحيله مستقبلاً وقالت: "الأمور بخير في باريس، ولكن من يعلم ماذا قد يحدث في المستقبل".