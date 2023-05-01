كشف "فابريتسيو رومانو" عن وجود تحركات من قبل مانشستر سيتي وبرينتفورد من أجل ضم حارس ويمبلدون الشاب تورستون بريتس.

اللاعب الذي يبلغ من العمر 15 عاماً محط اهتمام سيتي لدعم حراسة العرين في المستقبل، ويحاول الأخير إتمام الصفقة في الأيام المقبلة.