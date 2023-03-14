بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنّ نجم باريس سان جيرمان، سيرخيو راموس، تلقى عدة عروض أهمها من الدوري الأمريكي.
وأوضحت أنّ اللاعب لا يفضل مغادرة أوروبا ويود تمديد عقده رفقة النادي الفرنسي.
بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنّ نجم باريس سان جيرمان، سيرخيو راموس، تلقى عدة عروض أهمها من الدوري الأمريكي.
وأوضحت أنّ اللاعب لا يفضل مغادرة أوروبا ويود تمديد عقده رفقة النادي الفرنسي.
أكد باتريك فييرا، المدير الفني لنادي كريستال بالاس، أنّ الفريق لن يتخلى عن ويلفرد زاها خلال الفترة المقبلة.
وكانت التقارير الصحفية قد أشارت لاقتراب اللاعب من صفوف اتحاد جدة السعودي.
أكد إيدين هازارد في تصريحات لـ RTBF سبورت إنه سيستمر في صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل: "سأفعل ذلك لكنك لا تعرف ما الذي من الممكن أن يحدث، هناك احترام بيني وبين أنشيلوتي لكننا لا نتحدث كثيرًا، أفتقد لعب كرة القدم، أريد اللعب والاستمتاع".
أكدت شبكة "تي واي سي" الأرجنتينية أن نادي توتنهام يفكر في ضم اللاعب إيميليانو مارتينيز حارس مرمى فريق أستون فيلا وسيقدم عرضًا لضمه خلال الأسابيع المقبل.
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن مانشستر سيتي أصبح على وشك التجديد للاعبه جوليان ألفاريز حتى 2028 براتب أفضل من راتبه الحالي في ظل وجود اهتمام من أطراف عدة بضمه من بينهم برشلونة.
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن نادي برشلونة يسعى بشكل جدي إلى تجديد عقد لاعبه عثمان ديمبيلي الذي ينتهي في يونيو 2024.