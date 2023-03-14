أكد باتريك فييرا، المدير الفني لنادي كريستال بالاس، أنّ الفريق لن يتخلى عن ويلفرد زاها خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت لاقتراب اللاعب من صفوف اتحاد جدة السعودي.