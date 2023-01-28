أكدت "RMC" أن ليون وتشيلسي توصلا لاتفاق من أجل انضمام الظهير مالو جوستو لصفوف البلوز في يناير مقابل ما يقارب 30 مليون يورو.

وسيعود اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم إلى ليون، ثم يبدأ رحلته مع ناديه الجديد في الصيف المقبل بحسب التقرير.