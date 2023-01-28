بحسب "أيان دويل" في "ليفربول إيكو"، سيتحرك أخيراً ليفربول من أجل تدعيم خط وسطه خلال الصيف المقبل.
وأوضح التقرير أن ليفربول لن يتوقف عند صفقة وحيدة، ولكن قد يضم ثلاثة لاعبين في هذا المركز.
بحسب "أيان دويل" في "ليفربول إيكو"، سيتحرك أخيراً ليفربول من أجل تدعيم خط وسطه خلال الصيف المقبل.
وأوضح التقرير أن ليفربول لن يتوقف عند صفقة وحيدة، ولكن قد يضم ثلاثة لاعبين في هذا المركز.
بحسب "كورييري" رفض نيكولو زانيولو عرض بورنموث لشراء الدولي الإيطالي، الأمر الذي أغضب ناديه روما بسبب قرار اللاعب بالامتناع عن اللعب ورفض العروض.
وعرض بورنموث بحسب التقارير قرابة 30 مليون يورو، ومضاعفة راتب اللاعب إلى قرابة خمسة مليون يورو موسمياً.
أكدت "RMC" أن ليون وتشيلسي توصلا لاتفاق من أجل انضمام الظهير مالو جوستو لصفوف البلوز في يناير مقابل ما يقارب 30 مليون يورو.
وسيعود اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم إلى ليون، ثم يبدأ رحلته مع ناديه الجديد في الصيف المقبل بحسب التقرير.
ذكرت "لاجازيتا" أن إنتر قرر وضع مارسيلو بروزوفيتش في سوق الانتقالات من أجل تعويض العجز في الميزانية الحالي.
وقال التقرير إن ليس فقط برشلونة مهتماً بخدمات النجم الكرواتي، ولكن هناك أيضاً ريال مدريد وكذلك تشيلسي.
خرج مويسيس كايسيدو، نجم برايتون، ببيان علني عبر تويتر طلب فيه من ناديه برايتون السماح له بالمغادرة، موضحاً أن قيمته المالية الكبيرة ستسمح للنادي بالتعويض.
وتقدم آرسنال بعرض يقارب 75 مليون يورو من أجل ضم لاعب خط الوسط الإكوادوري في الساعات الماضية بحسب عدة مصادر موثوقة.