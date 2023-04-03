فتحت إقالة جراهام بوتر من تدريب تشيلسي الباب للحديث عن خليفته الذي ينتظر أن يُعلن عنه في الأيام المقبلة.

وذكرت "ميرور" أن ماركو سيلفا، مدرب فولهام دخل دائرة الترشيحات بقوة في الساعات الماضية بفضل المستوى المميز لناديه الموسم الجاري.

بينما ذكر "فابريتسيو رومانو" أن يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن السابق، بالإضافة إلى روبن أموريم، مدرب سبورتينج، ضمن أبرز الخيارات المطروحة.

وقالت "Independent" إن الثنائي ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب بي إس جي وتوتنهام السابق، وروبرتو دي زيربي، قائد برايتون الحالي يملكان حظوظاً للظفر بالمنصب.