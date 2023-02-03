أعلن آرسنال رسمياً عن تمديد عقد نجمه الشاب جابرييل مارتينيلي بعقد طويل الأمد قالت تقارير إنه يمتد لخمس سنوات مقبلة.
مباشرأخبار الانتقالات | غضب ناتشو والنني يعرض نفسه على إنتر
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آرسنال يمدد عقد مارتينيلي
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يوفنتوس قد يتخلص من بوجبا
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برشلونة يستهدف فيتور روكي
أكدت "موندو" التقارير بخصوص اهتمام برشلونة بالتعاقد مع موهبة أتلتيكو بارانينسي البرازيلي فيتور روكي.
وتم ربط المهاجم الشاب صاحب السبعة عشر عاماً بعدة أندية كبرى في أوروبا مؤخراً عقب تألقه مع ناديه البرازيلي.
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ريو كوستا يكشف كواليس إنزو
تحدث رئيس بنفيكا ريو كوستا مع الإعلام حول عملية بيع إنزو فيرنانديز لصفوف تشيلسي وقال إن الاتفاق كان بخصوص يونيو وليس يناير.
وأوضح كوستا أن ضغط اللاعب للرحيل مباشرة كان السبب في إتمام الصفقة في ميركاتو الشتاء رغم أن السعر في الصيف كان سيكون أقل للبلوز.
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ناتشو يكشف عن موقفه من التمديد مع ريال مدريد
تحدث ناتشو، مدافع ريال مدريد، عقب الانتصار على فالنسيا مع "DAZN" وأوضح حقيقة عدم تمديد عقده المنتهي في يونيو المقبل.
وقال اللاعب إن الأمر لا يتعلق بالأموال أو الفرق المهتمة، ولكن أمر شخصي، وإن أكد على سعادته في مدريد ولكن رفض الإجابة بشكل صريح حول مد عقده.
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النني يعرض نفسه على إنتر
قال "إف سي إنتر نيوز" إن وكلاء المصري محمد النني عرضوا على إنتر اللاعب لضمه مجاناً الصيف المقبل عقب انتهاء عقده مع آرسنال.
ويبحث النيراتزوري عن تدعيمات في خط الوسط في ظل انتهاء عقد روبرتو جاليارديني بحلول يونيو المقبل وعدم وجود نية لمده بحسب التقارير.