قال "إكريم كونور" إن نجم وست هام جاريد بويين قد يغادر صفوف الهامرز في الصيف المقبل.
وذكر التقرير أن الثلاثي نيوكاسل، أستون فيلا، بالإضافة إلى كريستال بالاس مهتمون بالجناح الإنجليزي.
قال "إكريم كونور" إن نجم وست هام جاريد بويين قد يغادر صفوف الهامرز في الصيف المقبل.
وذكر التقرير أن الثلاثي نيوكاسل، أستون فيلا، بالإضافة إلى كريستال بالاس مهتمون بالجناح الإنجليزي.
دخل برشلونة على الخط مع مانشستر يونايتد لضم ظهير باير ليفركوزن جيريمي فريمبونج بحسب "فابريزيو رومانو".
وذكر الصحفي الإيطالي أن برشلونة تواصل مع وكيل اللاعب لمعرفة مدى إمكانية ضمه في انتقالات الصيف المقبل.
بايرن ميونخ هو الآخر مهتم بالمدافع الهولندي بحسب "إكريم كونور" في حال لم ينجح بضم جواو كانسيلو نهائياً من مانشستر سيتي.
أكد ماتيو ريتيجي، مهاجم إيطاليا وتيجري، مع "لاجازيتا" فكرة رحيله عن ناديه نحو القارة العجوز في ميركاتو الصيف المقبل.
ولم يحدد صاحب الأصول الأرجنتينية وجهته، ولكن أوضح أن والده يتولى موضوع المفاوضات مع ناديه لحسم فريقه القادم.
أكدت "كورييري" وجود شرط جزائي بقيمة فقط 12 مليون يورو بعقد باولو ديبالا مع روما، والذي يحاول الأخير التخلص منه.
ويعمل روما على مد عقد النجم الأرجنتيني بحسب "جيانلوكا دي مارزيو" من أجل إزالة الشرط الجزائي ومنع رحيله بسهولة الصيف القادم.
بحسب "442"، وافق دوشان فلاهوفيتش على الانتقال إلى صفوف آرسنال الصيف المقبل إذا فشل يوفنتوس ببلوغ دوري أبطال أوروبا.
وقال التقرير إن السيدة العجوز لن تفرط بسهولة في الصربي وستطلب 100 مليون يورو لبيعه على الأقل لأن عقده ممتد حتى 2026.
ذكر "فلوريان بلاتنبرج" من "سكاي" بنسختها الألمانية أن الثنائي برشلونة وأتلتيكو مدريد يستهدف متوسط ميدان اليابان دايتشي كامادا.
اللاعب ينتهي عقده مع آينتراخت فرانكفورت هذا الصيف وقرر عدم التمديد والرحيل مجاناً، مما يجعله هدفاً لعدة فرق منها بوروسيا دورتموند أيضاً بحسب التقرير.