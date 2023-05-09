مباشرأخبار الانتقالات | صراع منتظر بين ريال مدريد وباريس وجوارديولا يغير أولوياته
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ليس مبابي .. نجم باريس يريد الانتقال إلى ريال مدريد وعقبة أمام الصفقة!
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فهد بن نافل يخطف صفقة النصر .. ومسلي آل معمر يرد بالتفاوض مع مدرب الهلال
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سيميوني يتحدث عن مستقبله
أكد دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد أنه سيكمل عقده مع الفريق في تصريحات لصالح "لا جازيتا ديلو سبورت"، وقال سيميوني: لدي عام آخر وبعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث، في مثل هذه الأندية هناك دائمًا لاعبون جدد وتغييرات في النظام وكل شيء".
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مانشستر سيتي يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ
ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" أن نادي مانشستر سيتي يضع في اعتباره التفاوض من أجل ضم رايان جرافنبرخ لاعب بايرن ميونخ كبديل لجود بيلينجهام الذي لن يضمه في الصيف.
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آرسنال يقود سباق ضم ديكلان رايس
أكدت صحيفة "ديلي ميل" أن نادي آرسنال يقود في الوقت الحالي سباق ضم اللاعب ديكلان رايس من صفوف وست هام في ظل وجود منافسة قوية من تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد.