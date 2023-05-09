أكد دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد أنه سيكمل عقده مع الفريق في تصريحات لصالح "لا جازيتا ديلو سبورت"، وقال سيميوني: لدي عام آخر وبعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث، في مثل هذه الأندية هناك دائمًا لاعبون جدد وتغييرات في النظام وكل شيء".