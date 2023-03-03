ذكرت "صن" أن روميو لافيا، متوسط ميدان ساوثامبتون، سيكون محط منافسة قوية لضمه الصيف المقبل من قبل عدة أندية.
وأفاد التقرير بأن مانشستر يونايتد، تشيلسي، وآرسنال ضمن أبرز المهتمين باللاعب الشاب.
ذكرت "صن" أن روميو لافيا، متوسط ميدان ساوثامبتون، سيكون محط منافسة قوية لضمه الصيف المقبل من قبل عدة أندية.
وأفاد التقرير بأن مانشستر يونايتد، تشيلسي، وآرسنال ضمن أبرز المهتمين باللاعب الشاب.
قالت "آس" إن ريال مدريد يتريث في الوقت الراهن بخصوص التعاقد مع جود بيلينجهام من صفوف بوروسيا دورتموند.
وذكر التقرير أن النادي الملكي سينتظر حسم مصير الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش قبل التحرك لضم الشاب الإنجليزي.
ذكرت "لاجازيتا" أن كاليدو كوليبالي قد يغادر تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد موسم وحيد من وصوله.
وأضاف التقرير أن السنغالي وزميله في دفاع تشيلسي تريفور شالوباه ضمن اهتمامات إنتر لتعويض ميلان شكرينيار.
أكد مدافع بايرن ميونخ بنجامين بافارد أنه ليس نوعية اللاعب الذي يسعى لمغادرة ناديه منتصف الموسم، وذلك عقب التقارير التي ربطته بالرحيل في ميركاتو يناير.
وشدد الفرنسي على سعادته مع النادي البافاري، وعدم وجود نية من جانبه حالياً لمغادرة صفوف ناديه، وذلك في حوار مع "سبورت 1".
ذكرت "بيلد" أن تألق يوليان براندت في صفوف بورسيا دورتموند الموسم الجاري يجذب أنظار أندية إنجليزية.
وأوضح التقرير أن الثنائي آرسنال وتوتنهام هما أبرز أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المهتمة بالجناح الألماني.