ذكرت "صن" أن روميو لافيا، متوسط ميدان ساوثامبتون، سيكون محط منافسة قوية لضمه الصيف المقبل من قبل عدة أندية.

وأفاد التقرير بأن مانشستر يونايتد، تشيلسي، وآرسنال ضمن أبرز المهتمين باللاعب الشاب.