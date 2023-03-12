أوضح والد البلجيكي أكسيل فيتسل، متوسط ميدان أتلتيكو مدريد، مع "RBTF" أن نجله طلب الاجتماع مع مدرب الفريق دييجو سيميوني لمناقشة موقفه.

وقال والد فيتسل إن الأخير لا يحب فكرة الجلوس احتياطياً وليس سعيداُ، وسيناقش الحلول المطروحة أمامه إذا استمر الوضع.