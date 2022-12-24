أوضح عز الدين أوناحي، نجم المغرب، في حوار مع موقع ناديه الرسمي أنجيه الأسس التي على أساسها سيختار فريقه المستقبلي.

وأكد لاعب الوسط المتألق أن المشروع الرياضي هو الأساس الذي سيختار عليه ناديه القادم، وأنه لا يفضل دوري معين على آخر.