أكد روبرتو كاليندا في تصريحات نقلتها "موندو" أن وكيله فيكتور أوسيمين لم يتفاوض مع باريس سان جيرمان.
وشدد كاليندا على عدم صحة التقارير وأن هدفها هو زعزعة استقرار اللاعب في الفترة التي تشهد تألقه مع نابولي.
أكد روبرتو كاليندا في تصريحات نقلتها "موندو" أن وكيله فيكتور أوسيمين لم يتفاوض مع باريس سان جيرمان.
وشدد كاليندا على عدم صحة التقارير وأن هدفها هو زعزعة استقرار اللاعب في الفترة التي تشهد تألقه مع نابولي.
سيكون السبت مفصلياً في المفاوضات بين تشيلسي وماوريسيو بوتشيتينو بحسب "ديلي ميل" لعزم النادي اللندني التقدم بعرضه الرسمي له.
ودخل الطرفان في مفاوضات مكثفة في الأيام الماضية من أجل توليه مهمة تدريب البلوز في الموسم القادم.
ذكر "إكريم كونور" أن بنفيكا يراقب وضعية مواطنه البرتغالي ريناتو سانشيس في صفوف باريس سان جيرمان.
وقال التقرير إن اللاعب قد يغادر الصيف المقبل بسبب قلة المشاركات، ووقتها قد يتحرك النادي البرتغالي لضمه مجدداً.
قالت "سبورت" إن سيرجيو بوسكيتس قرر الاستمرار مع برشلونة وتمديد عقده المنتهي بحلول يونيو المقبل.
وذكر التقرير أن قائد البلوجرانا سيوقع عقداً لعام إضافي، والسبب هو مساعي النادي الجادة لإعادة صديقه ليونيل ميسي.
وتم ربط متوسط الميدان مؤخراً بعرض سعودي من النصر حال قرر عدم البقاء في برشلونة وختام مشواره في إسبانيا.
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بحسب "إكريم كونور"، يسعى آرسنال للتعاقد مع نجم الجار تشيلسي نجولو كانتي في الصيف المقبل.
كانتي عانى مؤخراً مع الإصابات في صفوف البلوز، وينتهي عقد الفرنسي في يونيو من العام الجاري.
ذكرت "صن" أن نيمار مرشح للعب في صفوف مانشستر يونايتد الصيف المقبل إذا نجحت عملية بيع النادي إلى العرض القطري من الشيخ جاسم بن حمد آل ثان.
وتم ربط البرازيلي بمغادرة ناديه باريس سان جيرمان في الآونة الماضية، وسط حديث عن عروض من السعودية، وأخرى تربطه بالعودة إلى البرازيل.